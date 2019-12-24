مقتل سبعة جنود و80 متطرف في هجوم شمال بوركينا فاسو
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مقتل سبعة جنود و80 متطرف في هجوم شمال بوركينا فاسو

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العرب اليوم - مقتل سبعة جنود و80 متطرف في هجوم شمال بوركينا فاسو

هجوم على مفرزة من الجيش في أربيندا شمال بوركينا فاسو
واغادوغو ـ العرب اليوم

قتل سبعة جنود والعديد من المدنيين و80 "ارهابيا" في هجوم على مفرزة من الجيش في أربيندا شمال بوركينا فاسو، وفق ما أفادت هيئة أركان الجيش في بيان الثلاثاء.

وأوضح البيان أنه صباح الثلاثاء "هاجم عدد كبير من الإرهابيين بشكل متزامن مفرزة من الجيش وسكانا في أربيندا" في ولاية سوم.

وخلال هذا الهجوم "البالغ العنف" والذي استمر "ساعات عدة (...) أتاح تصميم وبسالة عناصر المفرزة المكونة من عناصر من جيش البر والدرك، تحييد 80 إرهابيا".

وأضاف الجيش أنه في المقابل "تكبدنا سبعة قتلى هم أربعة جنود وثلاثة من الدرك وعشرون جريحا (..) كما سقط العديد من القتلى المدنيين".

وتابع البيان أن الجيش "صادر نحو مئة دراجة نارية وأسلحة وكمية كبيرة من الذخائر".

وأكدت قيادة الجيش "بدء مطاردة الإرهابيين الذين تقهقروا إزاء رد عناصر المفرزة" بالتنسيق مع "سلاح الجو".

وكان الجيش أعلن في 16 ديسمبر تحييد أربعة إرهابيين في بيلهورو في شمال البلاد.

ومنذ بداية نوفمبر أعلنت السلطات الدفاعية والأمنية في بوركينا فاسو قتل مئة من المسلحين المتطرفين في عمليات عدة، وهي حصيلة يتعذر التأكد منها من مصادر مستقلة.

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مقتل سبعة جنود و80 متطرف في هجوم شمال بوركينا فاسو مقتل سبعة جنود و80 متطرف في هجوم شمال بوركينا فاسو



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