الإمارات تدين وتستنكر استهداف الحوثيين لمطار أبها جنوب السعودية

أدانت الإمارات استهداف الحوثيين لمطار أبها جنوب السعودية الذى وقع اليوم الأربعاء، وفقا لخبر عاجل بتثه قناة العربية منذ قليل. وأعلنت الدول العربية، تضامنها مع المملكة العربية السعودية ضد محاولات الحوثيين استهداف أمنها، جاء ذلك بعدما أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية فى اليمن، السيطرة على حريق في طائرة مدنية بمطار أبها الدولى فى المملكة العربية السعودية، بعد استهدافه من قبل الحوثيين، وأكد التحالف، أن محاولة استهداف مطار "أبها" وتهديد المسافرين المدنيين جريمة حرب، معلنا اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين من تهديدات الحوثيين.