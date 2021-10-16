التحالف العربي يعلن اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقهما الحوثيون باتجاه السعودية
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التحالف العربي يعلن اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقهما الحوثيون باتجاه السعودية

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العرب اليوم - التحالف العربي يعلن اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقهما الحوثيون باتجاه السعودية

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الرياض ـ العرب اليوم

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقهما الحوثيون باتجاه جنوب السعودية.

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التحالف العربي يعلن اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقهما الحوثيون باتجاه السعودية التحالف العربي يعلن اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقهما الحوثيون باتجاه السعودية



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