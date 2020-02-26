مقتل جنديين تركيين في غارة جوية في سورية

قالت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، إن اثنين من جنودها قتلا في غارة جوية بإدلب، شمال سوريا.

وأضافت الدفاع أن اثنين من الجيش التركي أصيبا في الغارة ذاتها، مؤكدة أنها قواتها استهدفت على الفور أهدافا للقوات السورية في المنطقة. وأشارت الوزارة في بيان على "تويتر"، إلى أن العملية العسكرية ضد الأهداف السورية مستمرة.