هجوم صاروخي على منجم فحم قرب خيرسون ونشوب حريق كبير

شنت القوات الأوكرانية هجوما صاروخيا على منجم للفحم في مدينة جولا بريستان قرب خيرسون. وصرحت غلوريا نيديلياكوفا الناطقة الإعلامية باسم الإدارة المحلية في خيرسون بأن صاروخا أوكرانيا سقط على منجم للفحم في مدينة جولا بريستان تسبب في نشوب حريق كبير أدى إلى تصاعد ألسنة اللهب وتغطيتها لأجزاء كبيرة من سماء المدينة.