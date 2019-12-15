أردوغان يهدد بإغلاق إنجيرليك ردا على التهديدات الأميركية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا قد تغلق قاعدة إنجيرليك الجوية التي تستضيف الرؤوس النووية الأميركية ردا على تهديدات الولايات المتحدة فرض عقوبات وقرار لمجلس الشيوخ الأميركي يعترف بالإبادة الجماعية للأرمن قبل مئة عام.

وقال أردوغان لمحطة الخبر التلفزيونية "إذا لزم الأمر أن نتخذ مثل هذه الخطوة، فلدينا بالطبع السلطة... إذا لزم الأمر، فسنغلق مع وفودنا إنجيرليك عند الضرورة".

وأضاف أن تركيا بإمكانها أن تغلق أيضا قاعدة رادار كورجيك إذا لزم الأمر. وقال "إذا هددونا بفرض هذه العقوبات، فسنرد بالطبع".