رئيس الوزراء المصري يوافق على زيادة إشغال السينمات والمسارح لـ50%

قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، زيادة نسبة الإشغال التي تلتزم السينمات والمسارح ودور الثقافة بعدم تجاوزها عند استقبال الجمهور إلى 50% من الطاقة الاستيعابية الخاصة بها وشدد رئيس الوزراء على ضرورة التزام تلك المنشآت بكافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية التي تقررها السلطات المختصة يسري قرار مدبولي اعتباراً من الإثنين 21 سبتمبر المقبل، مع خضوع القرار للمتابعة لتقدير الموقف.