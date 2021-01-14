أعلنت نائبة الرئيس الفنزويلي، ديلسي رودريغيز، أن حكومة بلادها توصلت إلى اتفاق مع موسكو لتوريد وإنتاج لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لكورونا في فنزويلا.ونقلت قناة "غلوبوفيجن" التلفزيونية عن رودريغيز أنه سيتم تنفيذ الاتفاق خلال الربع الأول من العام الجديد.وكتبت رودريغيز على تويتر: "عملا بتوجيه الرئيس نيكولاس مادورو عقدنا اجتماع عمل عبر الفيديو مع الجانب الروسي حول توريد وإنتاج لقاح "سبوتنيك V" في فنزويلا في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام".