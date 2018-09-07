إسرائيل تغلق المعابر مع الضفة وغزة بسبب العام اليهودي الجديد

تغلق إسرائيل اعتباراً من منتصف ليل السبت وحتى 11 من الشهر الجاري، المعابر الحدودية مع قطاع غزة والأراضي المحتلة، بمناسبة حلول أعياد العام اليهودي الجديد “روش هاشناه”.