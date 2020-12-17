سقوط ضحايا في قصف إثيوبي على الجيش السوداني

نقلت صحيفة "سودان تربيون" عن عسكريين سودانيين تفاصيل القصف المدفعي الإثيوبي على الأراضي السودانية وعاد إلى الأراضي السودانية، 30 عسكريا، عقب تعرضهم لكمين من قبل القوات الإثيوبية وميليشيا، ما أسفر عن مقتل 4 منهم، وإصابة 12 آخرين وكشف أحد الجنود إلى الصحيفة عن تعرضهم لقصف مدفعي من الجيش الإثيوبي، داخل الحدود السودانية، بعمق 7 كم، وذلك عند منطقة جبل الطيور.