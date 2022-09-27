وزراء يؤدون القسم أمام الملك سلمان بحضور ولي العهد
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وزراء يؤدون القسم أمام الملك سلمان بحضور ولي العهد

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العرب اليوم - وزراء يؤدون القسم أمام الملك سلمان بحضور ولي العهد

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الرياض - العرب اليوم

أدى بعض الوزراء الجدد القسم أمام العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وبحضور ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، مساء الثلاثاء.

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وزراء يؤدون القسم أمام الملك سلمان بحضور ولي العهد وزراء يؤدون القسم أمام الملك سلمان بحضور ولي العهد



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