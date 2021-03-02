الخارجية الإماراتية تعلن نقف مع السعودية في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها
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الخارجية الإماراتية تعلن نقف مع السعودية في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها

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العرب اليوم - الخارجية الإماراتية تعلن نقف مع السعودية في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها

وزارة الخارجية الإماراتية
أبوظبي - العرب اليوم

الخارجية الإماراتية تعلن نقف مع السعودية في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها

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الخارجية الإماراتية تعلن نقف مع السعودية في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها الخارجية الإماراتية تعلن نقف مع السعودية في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها



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