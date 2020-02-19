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إلياس الفخفاخ يعرض حكومته على الرئاسة

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العرب اليوم - إلياس الفخفاخ يعرض حكومته على الرئاسة

رئيس الحكومة التونسي المكلف إلياس الفخفاخ
تونس ـ العرب اليوم

قدم رئيس الحكومة التونسي المكلف إلياس الفخفاخ رسميا تشكيلة حكومته للرئيس قيس سعيد بعد أن توصل إلى اتفاق مع حزب النهضة، منهيا أزمة سياسية مستمرة منذ نحو أربعة أشهر. والوصول إلى اتفاق حول حكومة ائتلاف وطني في تونس تحظى بالأغلبية في البرلمان من شأنه أن يجنب الذهاب إلى انتخابات مبكرة.

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إلياس الفخفاخ يعرض حكومته على الرئاسة إلياس الفخفاخ يعرض حكومته على الرئاسة



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