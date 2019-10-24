وفد المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن يوقع مسودة اتفاق الرياض مع حكومة هادي

أكد مصدر رسمي لـRT ضمن الوفد التفاوضي التابع للمجلس الانتقالي الجنوبي اليمني بالرياض توقيع المسودة الأولى من اتفاق الرياض مع حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي.

وأكد المصدر نفسه أن المجلس الانتقالي نجح في التوقيع على "مسودة تخدم قضيتنا وتعزز وثائقنا وهدفنا السياسي".

وأضاف أن الجنوبيين "بدأوا مرحلة جديدة من الشراكة والتعاون السياسي والعسكري مع المملكة العربية السعودية والتحالف العربي".