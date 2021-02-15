التحالف الدولي يعلن مقتل مقاول مدني وجرح 5 آخرين في هجوم أربيل الصاروخي
آخر تحديث GMT23:23:05
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

التحالف الدولي يعلن مقتل مقاول مدني وجرح 5 آخرين في هجوم أربيل الصاروخي

العرب اليوم -

العرب اليوم - التحالف الدولي يعلن مقتل مقاول مدني وجرح 5 آخرين في هجوم أربيل الصاروخي

قوات التحالف الدولي
بغداد _ العرب اليوم

التحالف الدولي يعلن مقتل مقاول مدني وجرح 5 آخرين في هجوم أربيل الصاروخي

أخبار عاجلة
arabstoday
المصدر :

Wakalat | وكالات

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

التحالف الدولي يعلن مقتل مقاول مدني وجرح 5 آخرين في هجوم أربيل الصاروخي التحالف الدولي يعلن مقتل مقاول مدني وجرح 5 آخرين في هجوم أربيل الصاروخي



أخبار ذات صلة

GMT 23:23 2021 الإثنين ,15 شباط / فبراير

داخلية كردستان العراق تعلن الجهات الأمنية باشرت تحقيقاتها بالهجوم الصاروخي في أربيل
العرب اليوم - داخلية كردستان العراق تعلن الجهات الأمنية باشرت تحقيقاتها بالهجوم الصاروخي في أربيل

GMT 23:06 2021 الإثنين ,15 شباط / فبراير

ميليشيا موالية لإيران تتبنى هجوم مطار أربيل
العرب اليوم - ميليشيا موالية لإيران تتبنى هجوم مطار أربيل

GMT 21:43 2021 الإثنين ,15 شباط / فبراير

التحالف الدولي يعلن إصابة جندي أميركي في هجوم أربيل الصاروخي
العرب اليوم - التحالف الدولي يعلن إصابة جندي أميركي في هجوم أربيل الصاروخي

GMT 21:08 2021 الإثنين ,15 شباط / فبراير

الاتحاد الوطني الكردستاني يعلن ندعو إلى التحقيق في هذه الهجمات ومحاسبة المسؤولين
العرب اليوم - الاتحاد الوطني الكردستاني يعلن ندعو إلى التحقيق في هذه الهجمات ومحاسبة المسؤولين

GMT 20:46 2021 الإثنين ,15 شباط / فبراير

الحكومة المغربية تمدد حظر التجول الليلي المطبق منذ نهاية ديسمبر لاحتواء فيروس كورونا حتى الثاني من مارس بعد ظهور نسخ متحورة منه
العرب اليوم - الحكومة المغربية تمدد حظر التجول الليلي المطبق منذ نهاية ديسمبر لاحتواء فيروس كورونا حتى الثاني من مارس بعد ظهور نسخ متحورة منه

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

تنسيق إطلالة عصرية بنقشة النمر من وحي مايا دياب

القاهرة ـ العرب اليوم

تنسيق إطلالات بنقشة النمر موضة رائجة مؤخراً في كل المواسم، ولكن لكي تتألقي بأفكار تنسيق إطلالات بنقشة النمر بطريقة عصرية وشبابية إستوحيها من أحدث إطلالات النجمة مايا دياب التي أطلت فيها في دبي.نشرت النجمة مايا دياب على صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي صوراً من أحدث جلسة تصوير خضعت لها خلال وجودها في دبي، وإعتمدت فيها صيحة تنسيق إطلالات بنقشة النمر. مايا تألقت بطقم كاجول تألف من جاكيت بومبر واسع مع بنطلون بقصة فضفاضة بالنقشة نفسها خصره عالٍ. ونسّقت مع هذا الطقم العصري كروب توب أبيض لمنح اللوك لمسة من الجرأة ومزيداً من العنصر الشبابي.إعتمدي أيضاً الأكسسوارات المناسبة مع تنسيق إطلالات بنقشة النمر، وعلى طريقة مايا دياب العصرية دائماً إختارت القبعة الصوف باللون الكاميل، إضافة إلى نظارات شمسية صغيرة الحجم. وفي ما يتعلّق بال...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 13:54 2021 الإثنين ,15 شباط / فبراير

اجمل موديلات فساتين زفاف مرصعة بالكريستال لعام 2021
العرب اليوم - اجمل موديلات فساتين زفاف مرصعة بالكريستال لعام 2021

GMT 03:16 2021 الإثنين ,15 شباط / فبراير

8 من أهم الأماكن السياحية في دافوس سويسرا لا تفوت زيارتها
العرب اليوم - 8 من أهم الأماكن السياحية في دافوس سويسرا لا تفوت زيارتها

GMT 13:31 2021 الإثنين ,15 شباط / فبراير

اشكال و تصميمات حوائط ثرى دى مودرن تناسب جميع الاماكن
العرب اليوم - اشكال و تصميمات حوائط ثرى دى مودرن تناسب جميع الاماكن

GMT 02:05 2021 الإثنين ,15 شباط / فبراير

رفيق الحريري "الحاضر الغائب" في ذكرى اغتياله الـ16
العرب اليوم - رفيق الحريري "الحاضر الغائب" في ذكرى اغتياله الـ16

GMT 03:23 2021 الإثنين ,15 شباط / فبراير

"تويتر" سيبدأ بإجراءات توثيق حسابات المسؤولين في مصر والسعودية والإمارات الأربعاء
العرب اليوم - "تويتر" سيبدأ بإجراءات توثيق حسابات المسؤولين في مصر والسعودية والإمارات الأربعاء

GMT 02:56 2021 الإثنين ,15 شباط / فبراير

أفكار مميزة تساعدك على تنسيق التنورة الملتفّة خلال ربيع وصيف 2021
العرب اليوم - أفكار مميزة تساعدك على تنسيق التنورة الملتفّة خلال ربيع وصيف 2021

GMT 03:25 2021 الأحد ,14 شباط / فبراير

أفضل الأماكن السياحية في رجال المع في السعودية
العرب اليوم - أفضل الأماكن السياحية في رجال المع في السعودية

GMT 03:20 2021 الإثنين ,15 شباط / فبراير

6 أخطاء في الديكور تجعل غرفتك تبدو صغيرة تعرف عليها
العرب اليوم - 6 أخطاء في الديكور تجعل غرفتك تبدو صغيرة تعرف عليها

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 08:38 2021 الأربعاء ,10 شباط / فبراير

الأهلي المصري يتفوق على الزمالك في "تصنيف أندية العالم"بفارق 100 مركز
العرب اليوم - الأهلي المصري يتفوق على الزمالك في "تصنيف أندية العالم"بفارق 100 مركز

GMT 08:56 2021 الأربعاء ,10 شباط / فبراير

المستثمرون الأجانب في لوكسمبورغ يحتفظون بثروة ضخمة
العرب اليوم - المستثمرون الأجانب في لوكسمبورغ يحتفظون بثروة ضخمة

GMT 12:28 2021 الخميس ,11 شباط / فبراير

"هيونداي" تكشف عن سيارتها "Hyundai TIGER" ذاتية القيادة
العرب اليوم - "هيونداي" تكشف عن سيارتها "Hyundai TIGER" ذاتية القيادة

GMT 12:38 2021 الخميس ,11 شباط / فبراير

تطبيق "زووم" يطلق تأثيرات وجه جديدة لمستخدميه
العرب اليوم - تطبيق "زووم" يطلق تأثيرات وجه جديدة لمستخدميه

GMT 05:33 2021 السبت ,06 شباط / فبراير

تعرف على أهم المعالم السياحية في المملكة العربية السعودية
العرب اليوم - تعرف على أهم المعالم السياحية في المملكة العربية السعودية

GMT 04:05 2021 الجمعة ,12 شباط / فبراير

رجل أميركي في مدينة شيكاغو يحجز موقفًا لسيارته بسروالين
العرب اليوم - رجل أميركي في مدينة شيكاغو يحجز موقفًا لسيارته بسروالين

GMT 23:27 2021 الأربعاء ,10 شباط / فبراير

إشبيلية يحسم مواجهة برشلونة بهدفين ويقترب من نهائي كأس إسبانيا
العرب اليوم - إشبيلية يحسم مواجهة برشلونة بهدفين ويقترب من نهائي كأس إسبانيا

GMT 03:11 2021 الخميس ,28 كانون الثاني / يناير

شركة "سامسونغ" تكشف عن مفتاح رقمي للسيارة
العرب اليوم - شركة "سامسونغ" تكشف عن مفتاح رقمي للسيارة

GMT 03:05 2021 الأربعاء ,27 كانون الثاني / يناير

"سوني" تستعد لإنتاج الهواتف الذكية المدمجة "إكسبيريا كومباكت"
العرب اليوم - "سوني" تستعد لإنتاج الهواتف الذكية المدمجة "إكسبيريا كومباكت"

GMT 04:39 2021 الخميس ,11 شباط / فبراير

وزير النفط العراقي يتوقع تأرجح أسعار النفط عالميا
العرب اليوم - وزير النفط العراقي يتوقع تأرجح أسعار النفط عالميا

GMT 03:34 2021 الخميس ,28 كانون الثاني / يناير

5 سيارات كلاسيكية تعشقها المرأة العاملة تعرفي عليها
العرب اليوم - 5 سيارات كلاسيكية تعشقها المرأة العاملة تعرفي عليها

GMT 00:07 2021 السبت ,06 شباط / فبراير

السودان تؤكد سنعوم العملة عند توفر الاحتياطات الأجنبية
العرب اليوم - السودان تؤكد سنعوم العملة عند توفر الاحتياطات الأجنبية

GMT 05:29 2021 الخميس ,11 شباط / فبراير

إقبال كبير على دبي سفاري بارك وخيارات عدة تنتظر الزوار
العرب اليوم - إقبال كبير على دبي سفاري بارك وخيارات عدة تنتظر الزوار

GMT 23:19 2021 الأربعاء ,10 شباط / فبراير

إيفان راكيتيتش يضاعف تقدم إشبيلية على برشلونة بالهدف الثاني
العرب اليوم - إيفان راكيتيتش يضاعف تقدم إشبيلية على برشلونة بالهدف الثاني

GMT 01:50 2015 الأربعاء ,16 كانون الأول / ديسمبر

زينب مهدي توضح مخاطر عدم إشباع الزوج لرغبات زوجته الجنسية
العرب اليوم - زينب مهدي توضح مخاطر عدم إشباع الزوج لرغبات زوجته الجنسية

GMT 01:53 2021 الثلاثاء ,26 كانون الثاني / يناير

"فتى مكة" يحقق الإنجاز العالمي الثالث على التوالي
العرب اليوم - "فتى مكة" يحقق الإنجاز العالمي الثالث على التوالي

GMT 00:26 2021 الأربعاء ,27 كانون الثاني / يناير

الروبوت المغربي "شامة" يحصل على دعم أميركي
العرب اليوم - الروبوت المغربي "شامة" يحصل على دعم أميركي

GMT 04:52 2021 الثلاثاء ,26 كانون الثاني / يناير

اكتشاف 6 كواكب تتحرك بتناغم حول شمسها على بعد 200 سنة ضوئية من الأرض
العرب اليوم - اكتشاف 6 كواكب تتحرك بتناغم حول شمسها على بعد 200 سنة ضوئية من الأرض
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab