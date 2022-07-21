الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي على محيط العاصمة دمشق
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الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي على محيط العاصمة دمشق

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العرب اليوم - الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي على محيط العاصمة دمشق

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دمشق - العرب البوم

تصدت الدفاعات الجوية السورية منذ قليل لعدوان إسرائيلي على محيط العاصمة دمشق.

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الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي على محيط العاصمة دمشق الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي على محيط العاصمة دمشق



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