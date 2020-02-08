نقلت وكالة "رويترز" عن شهود عيان، قولهم إنهم سمعوا إطلاق نار بشكل كثيف في الساعات الأولى من صباح الأحد، داخل المركز التجاري الذي يحتمي به جندي مسلح، نفذ هجوما شمال شرقي تايلاند وقتل خلاله 20 شخصا على الأقل.وكانت قوات الأمن قد اقتحمت المركز التجاري في منطقة كورات، وأجلت المئات من زواره بسلام، فيما ظل المهاجم طليقا مع عدد غير معروف من الأشخاص.وقال شاهد عيان إنه رأى قوات الأمن "تحمل ضحيتين جديدتين"، فيما لم يتضح إن كانا قتيلين أم مصابين.وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع في تايلاند لـ"رويترز" إن أفرادا من الشرطة والجيش اقتحموا المركز وساعدوا المئات على الفرار بعد قيام المهاجم بإطلاق النار بصورة عشوائية.وأضاف المتحدث: "أفراد الشرطة والجنود ينفذون عملية مشتركة، وساعدوا المئات من الناس على الخروج من المركز التجاري. عدد الباقين داخل المركز ليس معروفا".وقال المصدر العسكري إن المسلح المشتبه به لا يزال داخل مركز "تيرمينال 21" التجاري في إقليم ناخون راتشاسيما، شمال شرقي تايلاند.