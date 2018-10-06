وزير الدفاع السوداني باقون في تحالف دعم الشرعية في اليمن

شدد وزير الدفاع السوداني، الفريق أول ركن عوض ابنِ عوف، على استمرار مشاركة القوات المسلحة السودانية في التحالف العربي لاستعادة الشرعية في اليمن.

وأكد وزير الدفاع السوداني أن مشاركة القوات السودانية في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، هي مشاركة مع السعودية لحماية أمن الحرمين الشريفين.

ويأتي ذلك في وقت أعلنت رئاسة القوات المشتركة السودانية أنها مقبلة على شراكات مع كل دول الإقليم، وأخرى مع دول كبرى تظهر نتائجها قبل نهاية العام الجاري.