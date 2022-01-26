أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن استهداف تجمع كبير لقوات التحالف العربي في مأرب بصاروخ بالستي، أسفر عن مقتل وإصابة العشرات وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة العميد يحيى سريع إن القوة الصاروخية "تمكنت من استهداف تجمع كبير لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي في المنطقة العسكرية الثالثة في محافظة مأرب بصاروخ بالستي". وأضاف أن "الإصابة كانت دقيقة، ونتج عنها مصرع وإصابة العشرات".