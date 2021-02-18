أوستن يصرح واشنطن تجري مراجعة شاملة لشروط الاتفاق مع طالبان لتحديد ما إذا كانت جميع الأطراف ملتزمة بها
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أوستن يصرح واشنطن تجري مراجعة شاملة لشروط الاتفاق مع طالبان لتحديد ما إذا كانت جميع الأطراف ملتزمة بها

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العرب اليوم - أوستن يصرح واشنطن تجري مراجعة شاملة لشروط الاتفاق مع طالبان لتحديد ما إذا كانت جميع الأطراف ملتزمة بها

واشنطن
واشنطن _ العرب اليوم

أوستن يصرح واشنطن تجري مراجعة شاملة لشروط الاتفاق مع طالبان لتحديد ما إذا كانت جميع الأطراف ملتزمة بها

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arabstoday
المصدر :

Wakalat | وكالات

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أوستن يصرح واشنطن تجري مراجعة شاملة لشروط الاتفاق مع طالبان لتحديد ما إذا كانت جميع الأطراف ملتزمة بها أوستن يصرح واشنطن تجري مراجعة شاملة لشروط الاتفاق مع طالبان لتحديد ما إذا كانت جميع الأطراف ملتزمة بها



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