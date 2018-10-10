سلطات صربيا تلغي الدخول بدون تأشيرة للإيرانيين بعد 14 شهر

أفاد مرسوم حكومي نشر في ​الجريدة الرسمية​ الصربية أن "السلطات ألغت الدخول بدون تأشيرة لل​إيران​يين بعد أكثر من عام على بدء العمل بهذا النظام بهدف تعزيز ​السياحة​".

وورد في نص المرسوم أنه "قررت حكومة جمهورية ​صربيا​ إنهاء العمل بقرارها السابق إلغاء التأشيرات لمواطني إيران".

وفي آب 2017 قررت بلغراد إلغاء التأشيرات للإيرانيين بهدف تعزيز السياحة وتحسين النمو والوصول إلى أسواق غير أوروبية.