مقتل شخصين جراء انفجار جنوب غرب باكستان

لقي شخصان على الأقل مصرعهما وأصيب سبعة آخرون جراء انفجار وقع اليوم في بلدة بنجكور بإقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان وأوضحت الشرطة الباكستانية أن الانفجار وقع أثناء انعقاد مباراة لكرة القدم ، وأدى إلى تضرر عدد من السيارات القريبة وأضافت أن قوات الأمن وفرق الإغاثة هرعت إلى موقع الانفجار، تم نقل الضحايا إلى المستشفى.