مسعود بارزاني يؤكد أن مقتل البغدادي لا يعني وفاة التنظيم ولا بد من قلع جذور الإرهاب

حذر رئيس إقليم كردستان العراق السابق، مسعود بارزاني، من أن مقتل أبو بكر البغدادي، لا يعني انتهاء التنظيم، مؤكدا ضرورة أن "تعي كل الأطراف وتنسق دائما بمحاربة الإرهاب، وقلع جذوره.

وأضاف بارزاني، في بيان، أن "المجرم وقاتل الأبرياء سينال جزاءه العادل عاجلا أم آجلا".

وتابع قائلا: "صحيح أن مقتل أبوبكر البغدادي سيؤثر على إضعاف الإرهابيين، ولكن من المهم أن يدرك الجميع، وبالذات المجتمع الدولي أن قتل البغدادي لا يعني انتهاء داعش، لذلك من الضروري أن تعي جميع الأطراف وتنسق على الدوام في الحرب على الإرهاب، وفي قلع جذوره" .