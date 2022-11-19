استخدمت شرطة باريس خلال تظاهرة تزامنت مع الذكرى الرابعة لانطلاق حركة "السترات الصفراء" الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، المحتجين على سوء الأوضاع المعيشية في بلادهم.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرها المتظاهرون أن الشرطة بدأت في صد المتظاهرين باستخدام الغاز المسيل للدموع والهراوات.

وانطلقت المظاهرة من ساحة لا بورس في باريس بعد ظهر يوم السبت.

وطالب المتظاهرون بتحقيق العدالة الاجتماعية والضريبية، وزيادة الأجور والمعاشات، وخفض أسعار السلع الأساسية والطاقة.