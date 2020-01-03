حفتر يعلن 'الجهاد والنفير العام' في ليبيا

أعلن القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، في كلمة للشعب الليبي اليوم الجمعة، “الجهاد والنفير العام” في البلاد لمواجهة “مستعمر غاشم”، في إشارة إلى تركيا.