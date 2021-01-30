وفاة الأمير تركى بن ناصر بن عبد العزيز

أعلنت صحيفة عكاظ السعودية، اليوم السبت، وفاة الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز. من جانبه، نعى الأمير عبدالرحمن بن مساعد الفقيد عبر تويتر قائلاً: «اللهم اغفر له وارحمه وأسكنه فسيح جنّاتك. إنّا لله وإنّا إليه راجعون». وغرد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ: «رحم الله الأمير تركي بن ناصر».