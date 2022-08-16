قتل 5 مسلحين موالين للجيش الأمريكي وأصيب آخرون بقصف جوي تركي استهدف موقعا لهم بريف محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا. وتزامن القصف مع ارتفاع وتيرة التصعيد العسكري بين الطرفين على طول الشريط الحدودي شمالي وشرقي سوريا.