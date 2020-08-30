التحالف العربي يعلن اعتراض وتدمير زورق مفخخ بجنوب البحر الأحمر

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، اعتراض وتدمير زورق مفخخ بجنوب البحر الأحمر ونقلت قناة "العربية" عن بيان أصدره التحالف قوله: " الميليشيا الحوثية أطلقت الزورق المفخخ من محافظة الحديدة" وأضاف البيان: "استمرار تنفيذ الإجراءات ضد الميليشيا لتدمير قدراتها المهددة للأمن الإقليمي" ومنذ قليل، أعلن التحالف عن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي اليمنية باتجاه مطار أبها الدولي ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن المتحدث باسم التحالف، تركي المالكي قوله: "الطائرة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران على مطار أبها الدولي في عمل إرهابي ووحشي".