الليرة السورية تنزف لمستويات قياسية جديدة

سجلت العملة السورية في نهاية تعاملات اليوم هبوطا قياسيا، حيث كسرت حاجز الـ1200 ليرة مقابل الدولار.ويظهر من المواقع التي تتابع سوق العملات غير الرسمية (السوق السوداء)، أن العملة تراجعت بنسبة 6.49% مسجلة 1230 ليرة للدولار.وكانت العملة السورية قد كسرت الأحد الماضي حاجز الـ1000 ليرة للدولار مسجلة مستويات قياسية تاريخية متدنية.