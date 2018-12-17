محمد المقرمي يؤكد عدم جدية "الصحة العالمية" و"اليونيسيف" في مكافحة الأوبئة

مصدر مسؤول بالحديدة يؤكد ميليشيات الحوثي لم تلتزم بوقف اطلاق النار

قد يهمك أيضا

الحكومة اليمنية تتقدم باقتراح يقضي بأن تتولى وزارتا الداخلية والنقل إدارة ميناء الحديدة

محمد المقرمي يؤكد عدم جدية "الصحة العالمية" و"اليونيسيف" في مكافحة الأوبئة