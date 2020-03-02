وزارة الدفاع التركية تعلن مقتل أحد جنودها بقصف مدفعي من الجيش السوري في ريف إدلب
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وزارة الدفاع التركية تعلن مقتل أحد جنودها بقصف مدفعي من الجيش السوري في ريف إدلب

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العرب اليوم - وزارة الدفاع التركية تعلن مقتل أحد جنودها بقصف مدفعي من الجيش السوري في ريف إدلب

وزارة الدفاع التركية
أنقرة ـ العرب اليوم

وزارة الدفاع التركية تعلن مقتل أحد جنودها بقصف مدفعي من الجيش السوري في ريف إدلب

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وزارة الدفاع التركية تعلن مقتل أحد جنودها بقصف مدفعي من الجيش السوري في ريف إدلب وزارة الدفاع التركية تعلن مقتل أحد جنودها بقصف مدفعي من الجيش السوري في ريف إدلب



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من الجريئة إلى البسيطة، تلفت جيجي وبيلا حديد الأنظار دائما بإطلالاتهما، كما كثيرا ما تلفتان الأنظار بأسلوبهما الغريب.وفي أحدث ظهور لهما في عاصمة الموضة باريس، لفتت الشقيقتان حديد الأنظار بإطلالة غريبة ومثيرة للسخرية أيضا بالبدلة الرجالية. فقد شوهدت كل من جيجي وبيلا برفقة والدتهما مساء الجمعة في باريس أثناء مغادرة الفندق لتناول العشاء في مطعم قريب، ولفتت الشقيقتان الأنظار بإطلالة غريبة؛ إذ ظهرتا ببدلة رجالية فضفاضة للغاية جعلت مظهرهما مضحكا بعض الشيء وكأنهما ارتدتا ملابس والدهما.ففي الصور التي نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يمكن رؤية بيلا ببدلة كلاسيكية فضفاضة للغاية؛ إذ جاء البليزر طويلا حتى الركبة وواسعا جدا، والأمر ذاته بالنسبة للأكمام والتي بدت متهدلة أيضا، وذلك فضلا عن البنطلون. ونسقت بيلا البدلة مع توب...المزيد

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