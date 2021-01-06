وصف الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبيرغ، المشهد في مبنى الكابيتول بواشنطن بأنه "مروع"، وذلك إثر اقتحامه من قبل محتجين مؤيدين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ودعا ستولتنبيرغ إلى وجوب احترام نتائج الانتخابات التي فاز فيها المرشح ديمقراطي جو بايدن. وتجمع عشرات الآلاف من أنصار ترامب في محيط البيت الأبيض مطالبين بمراجعة نتائج انتخابات الرئاسة التي فاز فيها المرشح الديمقراطي جو بايدن. ثم توجه المحتجون إلى مبنى الكونغرس بالتزامن مع عقد مجلسي النواب والشيوخ جلسة مشتركة للمصادقة على نتائج التصويت في انتخابات الرئاسة. وتمكن مئات المحتجين المؤيدين للرئيس ترامب من اقتحام مبنى الكابيتول وسط العاصمة واشنطن، حيث تعقد جلسة مشتركة للكونغرس للمصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية. وقالت وسائل إعلام أمريكية إن بعض المحتجين تمكنوا من دخول المبنى، فيما لا يزال المئات يتجمعون خارجه للتعبير عن رفضهم لنتائج الانتخابات، التي أسفرت عن فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن. وأفادت بأن جلسة الكونغرس المشتركة الخاصة بالمصادقة على نتائج الانتخابات توقفت بعد وصول متظاهرين مؤيدين لترامب إلى داخل المبنى.