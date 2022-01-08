الجيش اليمني يعلن تحرير مركز مديرية نعمان في البيضاء

أعلن الجيش اليمني، السبت، تحرير مركز مديرية نعمان بمحافظة البيضاء، بمشاركة ألوية العمالقة. وقال الجيش اليمني في بيان، إن قواته وألوية العمالقة حررت 3 عزل في مديرية نعمان بمحافظة البيضاء التي تعرف بقلب اليمن.