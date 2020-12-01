الجيش الجزائري يقضي على ارهابيين اثنين بعد الإشتباك مع مجموعة إرهابية

قتل الجيش الجزائري ارهابيين اثنين وحجز كمية من الذخيرة والسلاح بعد الإشتباك مع مجموعة إرهابية خطيرة بمدينة جيجل وأوضح بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم، أن هذه العملية تأتي في إطار مكافحة الإرهاب، مشيرًا إلى أن عناصر الجيش مشطت المنطقة التي وقعت فيها الإشتباكات.