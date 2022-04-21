عشرات القتلى والجرحى جراء انفجار في أحد أكبر مساجد أفغانستان

شهدت أفغانستان اليوم الخميس سلسلة انفجارات خلف أحدها عشرات القتلى والجرحى في أحد أكبر المساجد للشيعة في البلاد وأكدت تقارير إعلامية أفغانية أن أحد الانفجارات دوى داخل مسجد سه دكان في مدينة مزار شريف، رابع أكبر مدن البلاد، أثناء أداء صلاة الظهر ونشرت وكالة "آماج نيوز" وثيقة تؤكد أن مستشفى أبو علي سينا بلخي تسلم بعد الهجوم 31 قتيلا و87 جريحا، 17 منهم في حالة حرجة.