الكويت تدين وتستنكر تفجير محيط مطار عدن
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الكويت تدين وتستنكر تفجير محيط مطار عدن

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العرب اليوم - الكويت تدين وتستنكر تفجير محيط مطار عدن

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الكويت ـ العرب اليوم

أعربت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم السبت، عن إدانة واستنكار دولة الكويت للتفجير الإرهابي الجبان الذي استهدف بوابة مطار عدن الدولي وأدى إلى مقتل وجرح العشرات. ‏

أكدت وزارة الخارجية الكويتة وفق للرأى على موقف دولة الكويت المبدئي والثابت المناهض للعنف والإرهاب بكافة أشكاله وصوره مشددة على وقوفها إلى جانب الحكومة اليمنية الشرعية.

وجددت دعوتها إلى المجتمع الدولي للضغط وصولا إلى الحل السياسي المنشود الذي يضع حدا للأزمة اليمنية وفق المرجعيات المتفق عليها.‏

واختتمت بيانها بالإعراب عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى أسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

 

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الكويت تدين وتستنكر تفجير محيط مطار عدن الكويت تدين وتستنكر تفجير محيط مطار عدن



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