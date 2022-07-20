الخارجية التركية تصدر بيانا حول هجوم دهوك في العراق

أصدرت الخارجية التركية مساء الأربعاء بيانا، حول الهجوم الذي استهدف مصيف قرية برخ في ناحية دركار التابعة لقضاء زاخو في محافظة دهوك بكردستان العراق، وراح ضحيته 8 أشخاص.وقالت الخارجية التركية "وفق المعلومات الأولية، فقد 8 أشخاص حياتهم وأصيب 23 في الهجوم الذي وقع على حافة مجرى مائي اليوم في منطقة زاخو بمحافظة دهوك العراقية".

وأضافت "نترحم على من فقدوا حياتهم في هذا الحادث المؤسف، وننقل تعازينا إلى الشعب العراقي الصديق والشقيق وحكومته، وأقارب الضحايا، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

وأكدت الخارجية أن تركيا ضد جميع أنواع الهجمات التي تستهدف المدنيين.وأوضحت أن هذه الهجمات التي تستهدف الأبرياء والصادرة عن منظمة إرهابية، تستهدف موقف تركيا العادل والحازم في مكافحة الإرهاب.

وأشارت الخارجية التركية إلى أن من نفّذ الهجوم في دهوك هو منظمة إرهابية للإضرار بصورة تركيا، داعية بغداد إلى التعاون في إجراء تحقيق حول الهجوم.وشددت الدبلوماسية التركية على أن أنقرة مستعدة لاتخاذ كل خطوة لكشف الحقيقة.

ودعت في السياق مسؤولي الحكومة العراقية إلى عدم الإدلاء بتصريحات تحت تأثير خطاب ودعاية المنظمة الإرهابية ودعتها للتعاون في الكشف عن الجناة الحقيقيين لهذا الحادث المأساوي.

وشددت أنقرة على أن تركيا تنفذ حربها ضد الإرهاب، وفقا للقانون الدولي، بأقصى قدر من الحساسية لحماية المدنيين، والبنية التحتية المدنية، والأصول التاريخية والثقافية والطبيعة.