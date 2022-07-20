الخارجية التركية تصدر بيانا حول هجوم دهوك في العراق
آخر تحديث GMT22:13:43
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

الخارجية التركية تصدر بيانا حول هجوم دهوك في العراق

العرب اليوم -

العرب اليوم - الخارجية التركية تصدر بيانا حول هجوم دهوك في العراق

الخارجية التركية تصدر بيانا حول هجوم دهوك في العراق
أنقرة- العرب اليوم

أصدرت الخارجية التركية مساء الأربعاء بيانا، حول الهجوم الذي استهدف مصيف قرية برخ في ناحية دركار التابعة لقضاء زاخو في محافظة دهوك بكردستان العراق، وراح ضحيته 8 أشخاص.وقالت الخارجية التركية "وفق المعلومات الأولية، فقد 8 أشخاص حياتهم وأصيب 23 في الهجوم الذي وقع على حافة مجرى مائي اليوم في منطقة زاخو بمحافظة دهوك العراقية".

وأضافت "نترحم على من فقدوا حياتهم في هذا الحادث المؤسف، وننقل تعازينا إلى الشعب العراقي الصديق والشقيق وحكومته، وأقارب الضحايا، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

وأكدت الخارجية أن تركيا ضد جميع أنواع الهجمات التي تستهدف المدنيين.وأوضحت أن هذه الهجمات التي تستهدف الأبرياء والصادرة عن منظمة إرهابية، تستهدف موقف تركيا العادل والحازم في مكافحة الإرهاب.

وأشارت الخارجية التركية إلى أن من نفّذ الهجوم في دهوك هو منظمة إرهابية للإضرار بصورة تركيا، داعية بغداد إلى التعاون في إجراء تحقيق حول الهجوم.وشددت الدبلوماسية التركية على أن أنقرة مستعدة لاتخاذ كل خطوة لكشف الحقيقة.

ودعت في السياق مسؤولي الحكومة العراقية إلى عدم الإدلاء بتصريحات تحت تأثير خطاب ودعاية المنظمة الإرهابية ودعتها للتعاون في الكشف عن الجناة الحقيقيين لهذا الحادث المأساوي.

وشددت أنقرة على أن تركيا تنفذ حربها ضد الإرهاب، وفقا للقانون الدولي، بأقصى قدر من الحساسية لحماية المدنيين، والبنية التحتية المدنية، والأصول التاريخية والثقافية والطبيعة.

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

الخارجية التركية تصدر بيانا حول هجوم دهوك في العراق الخارجية التركية تصدر بيانا حول هجوم دهوك في العراق



أخبار ذات صلة

GMT 20:45 2022 الأربعاء ,20 تموز / يوليو

الدفاعات الروسية تسقط مسيّرتين في محيط قاعدة حميميم غربي سوريا
العرب اليوم - الدفاعات الروسية تسقط مسيّرتين في محيط قاعدة حميميم غربي سوريا

GMT 19:01 2022 الأربعاء ,20 تموز / يوليو

مالي تطرد المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة للسلام
العرب اليوم - مالي تطرد المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة للسلام

GMT 17:05 2022 الأربعاء ,20 تموز / يوليو

هجوم لـ"داعش" يودي بحياة 6 من الشرطة العراقية
العرب اليوم - هجوم لـ"داعش" يودي بحياة 6 من الشرطة العراقية

GMT 16:35 2022 الأربعاء ,20 تموز / يوليو

قوات أوكرانيا قصفت أراضي جمهورية دونيتسك 67 مرة أمس
العرب اليوم - قوات أوكرانيا قصفت أراضي جمهورية دونيتسك 67 مرة أمس

GMT 16:30 2022 الأربعاء ,20 تموز / يوليو

الجيش الأوكراني يقصف أراضي حدودية في مقاطعة كورسك
العرب اليوم - الجيش الأوكراني يقصف أراضي حدودية في مقاطعة كورسك

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

بلقيس فتحي تتألق بإطلالات صيفية جريئة

دبي ـ العرب اليوم

يبدو أن النجمة بلقيس فتحي مستمرة في التالق فمن نجاح مهني الى آخر تتنقل النجمة الحسناء هذا الصيف مرتدية أزياء رائعة تحمل في معظمها توقيع خبير الأزياء سيدريك حدّاد الذي بات يشكل مع بلقيس ثنائياً رائعاً وقد تجلى ذلك في إطلالتها الأخيرة في روما بفستان بلون الفوشيا من دار فالنتينو. و تألقت بلقيس خلال عرض دار فالنتينو Valentino الراقي الذي أُقيم على سلالم بياتزا دي سبانيا Piazza Di Spagna في روما، بفستان بلون الفوشيا يمتاز بقصة صدر مربعة، وبتقنية ثلاثية البعد تعتمد على اللايزر في تقطيع والرسم على القماش. ويتسم الفستان بتنورة ميدي هندسية القصة. وقد انتعلت حذاء Pump من الجلد بكعب عريض عال. كما انتشرت صور إطلالتها بفستان راق بلون الخزامى وهو مزود بكاب يغطي كتفيها، وينسدل برقة على طول قامتها. الفستان من توقيع دار فالنتينو Valentino، والمجوهرات الماسية...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 19:37 2022 الأربعاء ,20 تموز / يوليو

اللون الأحمر يسيطر على إطلالات النجمات في صيف 2022
العرب اليوم - اللون الأحمر يسيطر على إطلالات النجمات في صيف 2022

GMT 12:43 2022 الأربعاء ,20 تموز / يوليو

جزيرة ميكونوس اليونانية لقضاء أجازة صيفية لا تُنسى
العرب اليوم - جزيرة ميكونوس اليونانية لقضاء أجازة صيفية لا تُنسى

GMT 11:36 2022 الأربعاء ,20 تموز / يوليو

أفكار لجعل غرفة المعيشة الصغيرة تبدو أكبر
العرب اليوم - أفكار لجعل غرفة المعيشة الصغيرة تبدو أكبر

GMT 19:20 2022 الأربعاء ,20 تموز / يوليو

بايدن يصدر أمراً تنفيذياً لدعم جهود إعادة الرهائن الأميركيين
العرب اليوم - بايدن يصدر أمراً تنفيذياً لدعم جهود إعادة الرهائن الأميركيين

GMT 11:46 2022 الأربعاء ,20 تموز / يوليو

ريهام سعيد تعود للإعلام وتقديم البرامج التلفزيونية
العرب اليوم - ريهام سعيد تعود للإعلام وتقديم البرامج التلفزيونية

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 11:28 2017 الأربعاء ,26 إبريل / نيسان

السبب الخفي وراء اعتبار "لبوة" لفظًا خارجًا في مجتمعاتنا
العرب اليوم - السبب الخفي وراء اعتبار "لبوة" لفظًا خارجًا في مجتمعاتنا

GMT 18:01 2018 الثلاثاء ,11 كانون الأول / ديسمبر

5 وضعيات للجماع لن تصدقي تأثيرها على علاقتكما الجنسية
العرب اليوم - 5 وضعيات للجماع لن تصدقي تأثيرها على علاقتكما الجنسية

GMT 17:32 2018 الخميس ,22 تشرين الثاني / نوفمبر

5 مناطق يحب الزوج أن تقبليها أثناء العلاقة الحميمة
العرب اليوم - 5 مناطق يحب الزوج أن تقبليها أثناء العلاقة الحميمة

GMT 00:40 2017 الأربعاء ,13 أيلول / سبتمبر

دينا فؤاد فخورة بمشاركتها في ثلاثة أعمال في رمضان
العرب اليوم - دينا فؤاد فخورة بمشاركتها في ثلاثة أعمال في رمضان

GMT 21:37 2017 الخميس ,23 شباط / فبراير

"الأهلي السعودي" يعلن عن قائمة أعضاء شرف النادي بشكل رسمي
العرب اليوم - "الأهلي السعودي" يعلن عن قائمة أعضاء شرف النادي بشكل رسمي

GMT 21:08 2017 الأربعاء ,24 أيار / مايو

نيللي كريم تؤدّي رقصة "بحيرة البجع" في "لأعلى سعر"
العرب اليوم - نيللي كريم تؤدّي رقصة "بحيرة البجع" في "لأعلى سعر"

GMT 23:31 2017 الأربعاء ,30 آب / أغسطس

خطة برامجية تحمل طابعًا احتفاليًا خلال عيد الأضحى على MBC1
العرب اليوم - خطة برامجية تحمل طابعًا احتفاليًا خلال عيد الأضحى على MBC1

GMT 02:01 2017 الإثنين ,07 آب / أغسطس

عدنان الشوافي يكشف تفاصيل كسوف الشمس الكلي في أميركا
العرب اليوم - عدنان الشوافي يكشف تفاصيل كسوف الشمس الكلي في أميركا

GMT 02:05 2020 الأحد ,10 أيار / مايو

أروى تُؤكِّد عدم تخوّفها مِن مُشاركتها في برنامج "رامز مجنون رسمي"
العرب اليوم - أروى تُؤكِّد عدم تخوّفها مِن مُشاركتها في برنامج "رامز مجنون رسمي"

GMT 02:30 2020 الثلاثاء ,04 شباط / فبراير

مي العيدان تتحدث عن تعرضها لوعكة صحية وتشكر الفنان الكويتي سعيد الملا
العرب اليوم - مي العيدان تتحدث عن تعرضها لوعكة صحية وتشكر الفنان الكويتي سعيد الملا

GMT 08:46 2019 الأربعاء ,13 تشرين الثاني / نوفمبر

البرازيلي نيمار يطلب العودة إلى "برشلونة" 5 مرات
العرب اليوم - البرازيلي نيمار يطلب العودة إلى "برشلونة" 5 مرات

GMT 07:47 2018 الجمعة ,19 تشرين الأول / أكتوبر

استخدام العنف في العلاقة الحميمة الأسباب والحلول
العرب اليوم - استخدام العنف في العلاقة الحميمة الأسباب والحلول

GMT 13:46 2018 الأحد ,16 أيلول / سبتمبر

نجوم الزمن الجميل أول من استعانوا بأبنائهم في أعمالهم
العرب اليوم - نجوم الزمن الجميل أول من استعانوا بأبنائهم في أعمالهم

GMT 07:12 2018 الأربعاء ,22 آب / أغسطس

ألمنيوم الأدوية قد يتسبب بمرض التصلب المتعدد
العرب اليوم - ألمنيوم الأدوية قد يتسبب بمرض التصلب المتعدد

GMT 07:00 2018 الإثنين ,25 حزيران / يونيو

السيدات في منغوليا يكافحن للحصول على الزوج المناسب
العرب اليوم - السيدات في منغوليا يكافحن للحصول على الزوج المناسب

GMT 15:50 2017 الثلاثاء ,21 تشرين الثاني / نوفمبر

ولي عهد الأردن ينشر صورة عفوية له على "إنستغرام"
العرب اليوم - ولي عهد الأردن ينشر صورة عفوية له على "إنستغرام"

GMT 05:08 2012 الخميس ,06 كانون الأول / ديسمبر

"بي إم دبليو آي 3" كوبيه الجديدة تحقق مما ينتظره عشاق السيارات
العرب اليوم - "بي إم دبليو آي 3" كوبيه الجديدة تحقق مما ينتظره عشاق السيارات

GMT 23:58 2017 الخميس ,16 شباط / فبراير

سماح البرهومي تنتهي من تسجيل أغنية "حالك مش عاجبني"
العرب اليوم - سماح البرهومي تنتهي من تسجيل أغنية "حالك مش عاجبني"

GMT 04:51 2015 الإثنين ,09 تشرين الثاني / نوفمبر

الهند تقاضي الملكة إليزابيث وتطالب باستعادة ألماس كوهينور
العرب اليوم - الهند تقاضي الملكة إليزابيث وتطالب باستعادة ألماس كوهينور

GMT 17:52 2016 الأربعاء ,17 آب / أغسطس

الشرطة الفرنسية تعتقل 10 مسلمات على شاطئ "كان" يرتدين "البوركيني"
العرب اليوم - الشرطة الفرنسية تعتقل 10 مسلمات على شاطئ "كان" يرتدين "البوركيني"

GMT 09:14 2016 الثلاثاء ,06 كانون الأول / ديسمبر

المغرب الثاني عربيًا و32 عالميًا على قائمة أجمل النساء
العرب اليوم - المغرب الثاني عربيًا و32 عالميًا على قائمة أجمل النساء

GMT 16:32 2017 الخميس ,07 أيلول / سبتمبر

رسائل الرئيس بوتفليقة لدعاة تطبيق المادة 102 من الدستور الجزائري
العرب اليوم - رسائل الرئيس بوتفليقة لدعاة تطبيق المادة 102 من الدستور الجزائري
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab