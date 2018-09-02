مقتل شخص وإصابة 15 آخرين في تفجير جنوبي الفلبين

قتل شخص وأصيب 15 آخرون جراء تفجير في بلدة بجنوبي الفلبين ، بعد خمسة أيام من هجوم مماثل أودى بحياة ثلاثة أشخاص .

وانفجرت قنبلة محلية الصنع بمقهى إنترنت على بعد نحو 500 متر من موقع تفجير وقع يوم 28 أغسطس في بلدة إسولان في إقليم سلطان قادرات .

وقال البريجادير جنرال سيرليتو سوبيانا إن الجيش الفلبيني أغلق البلدة في محاولة لإلقاء القبض على المشتبه بهم .