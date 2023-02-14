آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأصداؤها في ساعات المساء /14.02.2023/

كييف_العرب اليوم
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي تطورات الأحداث والتصريحات في ساعات المساء.
"وول ستريت جورنال": واشنطن تبحث إرسال أسلحة إيرانية صادرتها قبالة اليمن إلى أوكرانيا
قائد دبابة روسية: نستعد لمواجهة دبابات "الناتو".. فيديو
مستشار أوكراني سابق: سقوط أرتيوموفسك ومقتل آلاف الجنود الأوكرانيين سيعني نهاية زيلينسكي
واشنطن: سقوط أرتيموفسك لن يكون له أهمية استراتيجية
مدرعات الاستطلاع الألمانية تشارك في المعارك في أوكرانيا
"نيويورك تايمز" تعلن مقتل مرتزق أمريكي جديد في أوكرانيا (فيديو)
وزير الدفاع الأمريكي: الأسابيع القادمة "ستكون حاسمة" في أوكرانيا
وسائل إعلام: مقتل مرتزق فرنسي ثالث في دونباس
"غلوبال تايمز": واشنطن قد تبادر للتفاوض مع روسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا
بولندا تعزل جميع خريجي جامعة موسكو للعلاقات الدولية من مناصبهم
بوتين: روسيا تتجاوز الضغوط المستمرة المتمثلة بالعقوبات بهدوء
موسكو: خبراء نرويجيون يزورون وثائق تدعي وجود تلوث إشعاعي في مقاطعة كييف
مركز التنسيق الروسي المشترك: كييف تعد أدلة مفبركة لاتهام روسيا بتخريب مفاعل تشيرنوبيل الكهروذري
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