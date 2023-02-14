آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأصداؤها في ساعات المساء /14.02.2023/

تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي تطورات الأحداث والتصريحات في ساعات المساء.

"وول ستريت جورنال": واشنطن تبحث إرسال أسلحة إيرانية صادرتها قبالة اليمن إلى أوكرانيا

قائد دبابة روسية: نستعد لمواجهة دبابات "الناتو".. فيديو

مستشار أوكراني سابق: سقوط أرتيوموفسك ومقتل آلاف الجنود الأوكرانيين سيعني نهاية زيلينسكي

واشنطن: سقوط أرتيموفسك لن يكون له أهمية استراتيجية

مدرعات الاستطلاع الألمانية تشارك في المعارك في أوكرانيا

"نيويورك تايمز" تعلن مقتل مرتزق أمريكي جديد في أوكرانيا (فيديو)

وزير الدفاع الأمريكي: الأسابيع القادمة "ستكون حاسمة" في أوكرانيا

وسائل إعلام: مقتل مرتزق فرنسي ثالث في دونباس

"غلوبال تايمز": واشنطن قد تبادر للتفاوض مع روسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا

بولندا تعزل جميع خريجي جامعة موسكو للعلاقات الدولية من مناصبهم

بوتين: روسيا تتجاوز الضغوط المستمرة المتمثلة بالعقوبات بهدوء

موسكو: خبراء نرويجيون يزورون وثائق تدعي وجود تلوث إشعاعي في مقاطعة كييف

مركز التنسيق الروسي المشترك: كييف تعد أدلة مفبركة لاتهام روسيا بتخريب مفاعل تشيرنوبيل الكهروذري