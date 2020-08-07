مقتل 20 شخصا في هجوم إرهابي شرقي بوركينا فاسو

قالت الحكومة في بوركينا فاسو، الجمعة، إن مسلحين مجهولين قتلوا نحو 20 شخصا في هجوم على سوق للماشية شرقي البلاد ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف قرية فادا نجورما وقتلت جماعات إرهابية على صلة بتنظيمي القاعدة وداعش مئات الأشخاص في هجمات خلال العام الماضي في تلك الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، مما دفع أكثر من نصف مليون شخص على الفرار وقوض سيطرة الحكومة على معظم المناطق خارج العاصمة.

وفي مايو/أيار قتل مسلحون 25 شخصا في هجوم على سوق آخر للماشية في قرية كومبينجا بشرق البلاد وتشهد بوركينا فاسو هجمات إرهابية متكررة، غالباً ما تتشابك مع نزاعات طائفية. وأدّت هذه الهجمات والنزاعات إلى مقتل أكثر من 850 شخصاً منذ 2015، وأجبرت نحو 840,000 شخص على الفرار من ديارهم ومنذ ديسمبر/كانون الأول 2019 يلجأ الجيش إلى تجنيد متطوعين لمؤازرته في مهام المراقبة والحماية والتبليغ في مناطق سكنهم.