بلجيكا تسجل 276 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت بلجيكا خلال الـ24 ساعة الماضية، 276 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 56511 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة البلجيكية في بيان لها، أن عدد الوفيات بلغ 9212 حالة بعد تسجيل 26 حالة وفاة جديدة، فيما تماثل للشفاء 135 شخصاً.