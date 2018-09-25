السيسي يؤكد حقوق الشعب الفلسطيني مشروعة للعيش في دولة مستقلة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن حقوق الشعب الفلسطيني مشروعة للعيش بكرامة وسلام، في دولة مستقلة تعبر عن تطلعاته وآماله.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته أمام الجمعية العامة الأمم المتحدة، التي يشارك فيها الرئيس للمرة الخامسة على التوالي، أن القارة الأفريقية تعاني من نظام يكرس الفقر والتفاوت بين الشعوب.

وتابع «السيسي»،: «السيد الرئيس ننقل لكم أسئلة شعوبنا من منطلق تمثيل مصر بمجموعة الـ 77، فدول العالم تحتاج إلى العدل، القائمة على مفهوم المواطنة والمساواة».