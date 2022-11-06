البابا فرنسيس يدعو الساسة اللبنانيين إلى تنحية مصالحهم وملء فراغ السلطة
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البابا فرنسيس يدعو الساسة اللبنانيين إلى تنحية مصالحهم وملء فراغ السلطة

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العرب اليوم - البابا فرنسيس يدعو الساسة اللبنانيين إلى تنحية مصالحهم وملء فراغ السلطة

البابا فرنسيس
القاهرة _ العرب اليوم

دعا البابا فرنسيس السياسيين اللبنانيين إلى تنحية مصالحهم الشخصية، والتوصل إلى اتفاق لملء فراغ السلطة في بلادهم. وقال البابا في مؤتمر صحفي يوم الأحد على متن الطائرة خلال عودته من رحلته إلى البحرين: "أدعو السياسيين اللبنانيين إلى تنحية مصالحهم الشخصية، والالتفات إلى البلد والتوصل إلى اتفاق". وأضاف "الله أولا، ثم الوطن، وبعدها تأتي المصالح". وتابع قائلا: "رجاء ادعموا لبنان وساعدوه حتى يخرج من هذا المنحدر السيئ.. عسى أن يستعيد لبنان عظمته". وصرح البابا بأن لبنان "كريم جدا ويعاني"، معربا عن "ألمه" لما يعيشه البلد حيث يعيش 80٪ من السكان الآن تحت خط الفقر.

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البابا فرنسيس يدعو الساسة اللبنانيين إلى تنحية مصالحهم وملء فراغ السلطة البابا فرنسيس يدعو الساسة اللبنانيين إلى تنحية مصالحهم وملء فراغ السلطة



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