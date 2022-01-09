عشرات المُستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك بالقدس الشرقية المحتلة تحت حماية من قوات الشرطة الإسرائيلية. وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان صحفي، أن عشرات المستوطنين، من بينهم طلبة معاهد دينية يهودية، اقتحموا المسجد من جهة باب المغاربة - الذى تسيطر عليه سلطات الاحتلال منذ عام 1967- وأدوا "صلوات تلمودية" في المنطقة الشرقية من المسجد.