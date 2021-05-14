العفو الدولية تتوقع من المجتمع الدولي إتخاذ موقف حازم ضد السلوك الإسرائيلي

منظمة العفو الدولية قلقها من التقارير عن مقتل ما لا يقل عن 10 فلسطينيين على يد القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية. وقالت المنظمة أن قتل فلسطينيين اليوم في الضفة على يد القوات الإسرائيلية يعكس أنماطا سابقة من القوة المفرطة. ودعت منظمة العفو الدولية المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم ضد تجاهل إسرائيل المستمر والصارخ لحياة الفلسطينيين