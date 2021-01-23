احتجاجات واغلاق طرق في عدة مناطق في الخرطوم

شهدت أحياء في العاصمة السودانية الخرطوم احتجاجات متفرقة اعتراضا على الأزمة الاقتصادية في البلاد. وأغلق عدد من المواطنين الطرق الفرعية والرئيسية بأم درمان ومنطقة الأربعين والعباسية وحي الضباط وعدد من شوارع بحري. وكان تجمع حي الصحافة أعلن يوم أمس عبر موقع "فيسبوك" عن إغلاق شوارع رئيسية تشمل شارع المطار، وذلك إلى أجل غير مسمى. وأغلق مواطنون آخرون شارع الشجرة، فيما اتجه آخرون لإغلاق شارع الإسفلت.