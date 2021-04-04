الدبيبة يؤكد أن جهود الحكومة الليبية ماضية في توحيد المؤسسات
آخر تحديث GMT22:02:54
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

الدبيبة يؤكد أن جهود الحكومة الليبية ماضية في توحيد المؤسسات

العرب اليوم -

العرب اليوم - الدبيبة يؤكد أن جهود الحكومة الليبية ماضية في توحيد المؤسسات

عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا
طرابلس - العرب اليوم

أكد عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا أن حكومته ماضية في توحيد المؤسسات بوتيرة 

متسارعة لتلبية مطالب الشعب.

وقال الدبيبة في كلمة متلفزة، مساء الأحد، إن زيارته لمدينتي تاورغاء وترهونة، تأتي في إطار الوقوف عن كثب على الأوضاع التي تعانيها هاتان المدينتان، مشيرا إلى أهمية جبر الضرر الذي لحق بهما وغيرهما من المدن الليبية.وكشف عن زيارة مرتقبة لمدينة بنغازي ومدينة مرزق، وجنوب طرابلس، ودرنة، وسرت، وغيرها من المدن التي عانت ويلات الحرب.ونوه إلى أن حكومة الوحدة الوطنية اتخذت جملة من الإجراءات لتوفير السلع بالرغم من عدم اعتماد الميزانية العامة للدولة حتى الآن، مطالبا مجلسي النواب والدولة بسرعة اعتمادها، مشيرا إلى الاتفاق الذي تم مع مصرف ليبيا المركزي بشأن صرف المرتبات بشكل منظم مع بداية كل شهر، ابتداء من شهر أبريل/نيسان الجاري .

وأشار الدبيبة إلى وصول أول دفعة من لقاح "كورونا"، مبينا أن الدفعات ستصل تباعا وفق برنامج معد لذلك، حيث ستصل يوم الأربعاء القادم الدفعة الثانية من اللقاح البالغ عددها من 300 إلى 400 ألف جرعة .وأوضح أنه وبحلول 11 أبريل الجاري ستصل مليون جرعة إضافية من اللقاح، كاشفا عن الصعوبات الكبيرة التي واجهت الحكومية في توفير أماكن تخزين اللقاح وفقا للمعايير الدولية للتخزين.

وأكد أن توزيع اللقاح سيشمل القاطنين كافة على الأراضي من مواطنين وأجانب.وطلب رئيس حكومة الوحدة الوطنية من الجميع التعاون في تلقي هذا اللقاح للوقاية من هذه الجائحة .وكشف عن أن إنتاج النفط وصل مليونا وثلاثمائة ألف برميل يوميا، معتبرًا ذلك مؤشرا على أن الأوضاع في تحسن.واختتم الدبيبة كلمته بالتأكيد على السعي للوصول إلى الاستحقاق الانتخابي في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

 

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

الدبيبة يؤكد أن جهود الحكومة الليبية ماضية في توحيد المؤسسات الدبيبة يؤكد أن جهود الحكومة الليبية ماضية في توحيد المؤسسات



أخبار ذات صلة

GMT 21:23 2021 الأحد ,04 إبريل / نيسان

الرئيس الجزائري يعلن عن أنباء سارة حول استرجاع الأموال المنهوبة من الخارج الشهر الجاري
العرب اليوم - الرئيس الجزائري يعلن عن أنباء سارة حول استرجاع الأموال المنهوبة من الخارج الشهر الجاري

GMT 20:48 2021 الأحد ,04 إبريل / نيسان

الشيخ محمد بن زايد يؤكد للملك عبدالله أن استقرار الأردن من ركائز الأمن العربي
العرب اليوم - الشيخ محمد بن زايد يؤكد للملك عبدالله أن استقرار الأردن من ركائز الأمن العربي

GMT 20:13 2021 الأحد ,04 إبريل / نيسان

طهران تؤكد أن العودة إلى الاتفاق النووي تتضمن خطوة واحدة فقط
العرب اليوم - طهران تؤكد أن العودة إلى الاتفاق النووي تتضمن خطوة واحدة فقط

GMT 20:04 2021 الأحد ,04 إبريل / نيسان

ولي العهد الكويتي يجري اتصالاً بالعاهل الأردني
العرب اليوم - ولي العهد الكويتي يجري اتصالاً بالعاهل الأردني

GMT 19:41 2021 الأحد ,04 إبريل / نيسان

انهيار بموقع بناء يخلف قتيلا ومصابا في المغرب
العرب اليوم - انهيار بموقع بناء يخلف قتيلا ومصابا في المغرب

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية
آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 13:32 2021 السبت ,03 إبريل / نيسان

تعلمي كيفية تنسيق الأفرول لإطلالة صيفية مميّزة
العرب اليوم - تعلمي كيفية تنسيق الأفرول لإطلالة صيفية مميّزة

GMT 11:44 2021 الأحد ,04 إبريل / نيسان

السياحة في زيورخ لهواة التاريخ والثقافة والترفيه
العرب اليوم - السياحة في زيورخ لهواة التاريخ والثقافة والترفيه

GMT 11:25 2021 الجمعة ,02 إبريل / نيسان

5 نصائح مهمة في إنارة الجلسات الخارجية
العرب اليوم - 5 نصائح مهمة في إنارة الجلسات الخارجية

GMT 16:18 2021 الأحد ,04 إبريل / نيسان

غريفيث يبحث مع "الانتقالي الجنوبي" جهود إعلان هدنة شاملة في اليمن
العرب اليوم - غريفيث يبحث مع "الانتقالي الجنوبي" جهود إعلان هدنة شاملة في اليمن

GMT 11:50 2021 الخميس ,01 إبريل / نيسان

فيسبوك يمنع فيديو لترامب كان عبارة عن مقابله معه
العرب اليوم - فيسبوك يمنع فيديو لترامب كان عبارة عن مقابله معه

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 00:33 2021 الأربعاء ,31 آذار/ مارس

"تويوتا" اليابانية تعلن عن أول طراز كهربائي من صنعها
العرب اليوم - "تويوتا" اليابانية تعلن عن أول طراز كهربائي من صنعها

GMT 00:42 2021 الأربعاء ,31 آذار/ مارس

"فولكس فاجن" تستدعي 150 ألف سيارة من طرازات A3 وS3 بسبب عطل فني
العرب اليوم - "فولكس فاجن" تستدعي 150 ألف سيارة من طرازات A3 وS3 بسبب عطل فني

GMT 15:34 2021 الثلاثاء ,30 آذار/ مارس

سيد معوض يكشف سر تألق المنتخب المصري الأول أمام جزر القمر
العرب اليوم - سيد معوض يكشف سر تألق المنتخب المصري الأول أمام جزر القمر

GMT 15:59 2021 الثلاثاء ,30 آذار/ مارس

أحمد أيوب يكشف كلمه السر وراء رباعية المنتخب المصري أمام جزر القمر
العرب اليوم - أحمد أيوب يكشف كلمه السر وراء رباعية المنتخب المصري أمام جزر القمر

GMT 06:43 2021 الجمعة ,26 آذار/ مارس

الصندوق السيادي السعودي يهدف لتعزيز دور ذراعه الاستثمارية في القطاع الغذائي
العرب اليوم - الصندوق السيادي السعودي يهدف لتعزيز دور ذراعه الاستثمارية في القطاع الغذائي

GMT 06:01 2021 الجمعة ,26 آذار/ مارس

تعرف على أجمل المناطق السياحية في فصل الصيف
العرب اليوم - تعرف على أجمل المناطق السياحية في فصل الصيف

GMT 06:29 2021 الأحد ,21 آذار/ مارس

القطع المعدنية من العملة اللبنانية صارت أغلى من قدرتها الشرائية
العرب اليوم - القطع المعدنية من العملة اللبنانية صارت أغلى من قدرتها الشرائية

GMT 19:21 2021 السبت ,20 آذار/ مارس

9 تعديلات على قانون الضمان المالي في الكويت تعرف عليها
العرب اليوم - 9 تعديلات على قانون الضمان المالي في الكويت تعرف عليها

GMT 18:32 2021 السبت ,27 آذار/ مارس

جنرال موتورز تستعد لطرح "جي إم سي تيرين"الجديدة
العرب اليوم - جنرال موتورز تستعد لطرح "جي إم سي تيرين"الجديدة

GMT 05:09 2021 الأربعاء ,17 آذار/ مارس

أخطاء شائعة يرتكبها السائق المبتدئ تعرف عليها
العرب اليوم - أخطاء شائعة يرتكبها السائق المبتدئ تعرف عليها

GMT 10:08 2021 الثلاثاء ,23 آذار/ مارس

ابتكار تقنية جديدة لشحن المركبات الكهربائية من البحر مباشرة
العرب اليوم - ابتكار تقنية جديدة لشحن المركبات الكهربائية من البحر مباشرة

GMT 03:34 2018 الخميس ,08 آذار/ مارس

تناول فيتامين "K2" يساعد في علاج هشاشة العظام
العرب اليوم - تناول فيتامين "K2" يساعد في علاج هشاشة العظام

GMT 14:21 2019 الإثنين ,01 إبريل / نيسان

تحقق الأمنيات تصاعديًا كلما اقتربت من القسم الأخير من الشهر
العرب اليوم - تحقق الأمنيات تصاعديًا كلما اقتربت من القسم الأخير من الشهر

GMT 16:18 2020 الأحد ,01 آذار/ مارس

لا تتردّد في التعبير عن رأيك الصريح مهما يكن الثمن
العرب اليوم - لا تتردّد في التعبير عن رأيك الصريح مهما يكن الثمن

GMT 21:31 2019 الأربعاء ,26 حزيران / يونيو

المرأة القصيرة هي الأفضل في العلاقة الزوجية
العرب اليوم - المرأة القصيرة هي الأفضل في العلاقة الزوجية

GMT 09:15 2020 الإثنين ,04 أيار / مايو

الناطقة الاعلامية للمجتمع العربي بشركة المراكز الجماهيرية
العرب اليوم - الناطقة الاعلامية للمجتمع العربي بشركة المراكز الجماهيرية

GMT 14:02 2019 الثلاثاء ,21 أيار / مايو

يشبهنا صراع العروش
العرب اليوم - يشبهنا صراع العروش

GMT 16:55 2016 الخميس ,17 تشرين الثاني / نوفمبر

أحمد الفريدي يعتذر إلى جماهير النصر ويقبل بالعقوبات الموقعة عليه
العرب اليوم - أحمد الفريدي يعتذر إلى جماهير النصر ويقبل بالعقوبات الموقعة عليه

GMT 10:20 2021 الأربعاء ,31 آذار/ مارس

جزيرة هوكايدو اليابانية حيث الهواء النقي والمناظر الجذابة
العرب اليوم - جزيرة هوكايدو اليابانية حيث الهواء النقي والمناظر الجذابة

GMT 22:06 2018 الإثنين ,26 تشرين الثاني / نوفمبر

حنان العتر الزوجة الرابعة للراحل جمال خاشقجي تنعيه علناً عبر صفحتها على "فيسبوك"
العرب اليوم - حنان العتر الزوجة الرابعة للراحل جمال خاشقجي تنعيه علناً عبر صفحتها على "فيسبوك"

GMT 07:07 2021 الجمعة ,26 شباط / فبراير

انتحار مدرب فريق الجمباز الأميركي في أولمبياد 2012 بعد اتهامه بإساءة معاملة اللاعبات
العرب اليوم - انتحار مدرب فريق الجمباز الأميركي في أولمبياد 2012 بعد اتهامه بإساءة معاملة اللاعبات

GMT 04:02 2019 الأربعاء ,03 إبريل / نيسان

ما عليكِ فِعله للإيقاع بـ"الرجل المناسب" في "شباك الحب" حسب برجه
العرب اليوم - ما عليكِ فِعله للإيقاع بـ"الرجل المناسب" في "شباك الحب" حسب برجه
 
syria-24
Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab