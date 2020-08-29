قاضى تحقيقات انفجار بيروت ينفى تنحيه عن القضية وحسبما أفادت الوكالة اللبنانية الوطنية للإعلام، أكد عويدات بأن الخبر عار من الصحة، وأنه جاء فى سياق حديث تلفزيونى.