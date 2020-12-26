إنقاذ 24 مهاجرًا غير شرعي من الغرق في البحر بالجزائر

أنقذت وحدات من حرس الحدود البحري الجزائرية 24 مهاجرًا غير شرعي من الغرق في البحر بمحافظة مستغانم غرب البلاد وأوضحت المجموعة الإقليمية لحرس الحدود الجزائرية في بيان اليوم، أن وحداتها عثرت على 24 مهاجرًا كانوا على وشك الغرق بعد تسرب المياه إلى القارب الذي كانوا على متنه، على بعد 35 كيلومترا شمال مدينة سيدي لخضر بمحافظة مستغانم ، وهم في طريقهم إلى اجتياز الحدود البحرية الجزائرية خلسة باتجاه الأراضي الأوروبية وأضافت أنه تم التحفظ على المجموعة للقيام بالإجراءات القانونية المعمول بها وفق البروتوكول الصحي الخاص بالوقاية من تفشي فيروس كورونا قبل تسليمهم إلى الجهات الأمنية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم .