احباط ست عمليات هجرة غير شرعية في تونس

أحبط الجيش التونسي ست عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة، وأنقذت 39 مهاجراً غير شرعي.

وافاد المتحدث باسم الحرس التونسي في بيان له اليوم بأنه تم خلال العملية حجز ستة قوارب بحرية وثلاثة محركات قوارب.